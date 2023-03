Sport kort: handbalsters in Golden League hard onderuit tegen Noorwegen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Roest laat ploeggenoot Dijs de 1500 meter rijden op WK

20.38 uur: Patrick Roest heeft zich bij de WK afstanden afgemeld voor de 1500 meter van zondag. De 27-jarige wereldkampioen op de 5000 meter kiest ervoor alleen te starten op de 10 kilometer op de laatste dag van het toernooi. Daardoor mag Wesly Dijs, ploeggenoot van Roest bij Team Reggeborgh, naast Kjeld Nuis en Thomas Krol namens Nederland starten op de 1500 meter.

De 1500 meter en de 10 kilometer worden allebei verreden op de slotdag van de WK in Heerenveen. Roest gaf eerder al aan te twijfelen of hij op beide afstanden op zijn beste zou kunnen zijn. "Als ik me na de 1500 meter zo voel als nu na de 5000 meter en dan twee uur later een 10 kilometer moet rijden, dan ben ik nog niet half zo goed als ik normaal zou zijn", zei Roest toen hij uitgeput de media te woord stond na zijn wereldtitel van donderdag.

Op de 10 kilometer neemt Roest het in de vierde van zes ritten op tegen zijn grote concurrent Davide Ghiotto. De Italiaan wist hem eerder dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary te verslaan op de langste afstand. Jorrit Bergsma, de andere Nederlandse deelnemer op de 10 kilometer, komt in de eerste rit in actie tegen de voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen.

Dijs rijdt op de 1500 meter in de tiende rit tegen de Noor Sander Eitrem. Krol neemt het in de achtste rit op tegen Zhongyan Ning uit China en olympisch kampioen Nuis treft in de slotrit de Canadees Connor Howe.

Handbalsters in Golden League hard onderuit tegen Noorwegen

20.36 uur: De Nederlandse handbalsters hebben in de Golden League een forse nederlaag moeten incasseren. Noorwegen, de regerend wereld- en Europees kampioen, was in Eindhoven met 33-22 te sterk voor de ploeg van de Zweedse bondscoach Per Johansson. Oranje kon in de eerste helft aardig bijblijven, maar na een ruststand van 13-15 liep Noorwegen in het tweede half uur ver weg.

Nederland had donderdag wel vrij overtuigend gewonnen van Tsjechië (37-29). De handbalsters sluiten de wedstrijdenreeks in eigen land zondag af tegen Denemarken. De Golden League is op initiatief van Nederland, Noorwegen en Denemarken in het leven geroepen. De landen spelen onderling oefenwedstrijden waarbij steeds een gastland wordt uitgenodigd.

Laura van der Heijden ontbrak in de selectie van Johansson. De rechteropbouwspeelster liep tegen Tsjechië een lichte knieblessure op en komt ook tegen Denemarken niet in actie.

In oktober vorig jaar won Oranje in de Noorse stad Stavanger wel van de wereldkampioen. Toen werd het 33-24 voor de Nederlandse vrouwen.

Mourinho toch op de bank bij AS Roma in duel met Juventus

José Mourinho is het niet eens met de rode kaart die hij krijgt. Ⓒ ANP/HH

17.53 uur: José Mourinho mag zondag toch op de bank plaatsnemen bij AS Roma in de thuiswedstrijd tegen Juventus. De schorsing van twee duels voor de Portugees is vooralsnog opgeschort.

Mourinho kreeg eerder deze week twee duels straf en een boete van 10.000 euro, nadat hij zich in het verloren duel met Cremonese had misdragen tegen de scheidsrechter. Hij kreeg daarvoor de rode kaart. De commissie van beroep van de voetbalbond oordeelde zaterdag dat er bijkomend onderzoek nodig is. Dat zou pas volgende week vrijdag uitgevoerd kunnen worden.

Bij AS Roma spelen onder meer de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp.

Afrikaanse landen willen Russen toelaten op Olympische Spelen

17.51 uur: De Afrikaanse olympische comités zijn voor deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De in de ACNOA verzamelde comités kwamen tot dat standpunt tijdens een vergadering van het uitvoerend comité in de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott.

In een verklaring pleiten ze ervoor sporters uit de betrokken landen onder „een neutrale status en zonder enige verwijzing naar een identiteit” startrecht te geven. Met hun verklaring scharen de Afrikaanse comités zich achter het standpunt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat stelde al eerder dat „geen enkele atleet uit een competitie zou mogen worden geweerd met als enige reden zijn paspoort.” Een voorwaarde is wel dat atleten uit Rusland en Wit-Rusland de oorlog in Oekraïne niet actief ondersteunen.

Het standpunt van het IOC vindt lang niet overal bijval. Zo stuurde een coalitie van ruim dertig landen, waaronder Nederland, vorige maand een brief naar het IOC met daarin de vraag om „verduidelijking” omtrent de neutraliteitsvoorwaarden voor Russen en Wit-Russen richting de Spelen van Parijs. Oekraïne is uitgesproken tegenstander van een mogelijke aanwezigheid van Russische sporters op de volgende Spelen. Het land dreigt er zelfs mee het evenement te boycotten.

Shiffrin is al zeker van eindzege in wereldbeker

12.27 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft zich voor de vijfde keer verzekerd van de eindzege in het klassement van de wereldbeker over alle disciplines. Shiffrin hoefde in het Noorse Kvitfjell op de afdaling alleen maar haar enige overgebleven concurrent Lara Gut-Behrami voor te blijven. Dat lukte, waardoor de Amerikaanse in de resterende zeven wereldbekerwedstrijden niet meer te achterhalen is door de Zwitserse.

Shiffrin verzuimde net als vrijdag op gelijke hoogte te komen met Ingemar Stenmark. Met een zege zou ze het record van de Zweedse skilegende hebben geëvenaard. Stenmark won in zijn loopbaan 86 keer een wereldbekerwedstrijd. Shiffrin, die in januari het record bij de vrouwen van haar landgenote Lindsey Vonn (82) verbrak, staat op 85 zeges.

Snowboarder Vermaat achtste in WK-finale big air

11.44 uur: Snowboarder Sam Vermaat is op de WK in Georgië als achtste geëindigd in de finale op het onderdeel big air. De 17-jarige Nederlander haalde het einde van zijn tweede run niet en kwam uit op 99,25 punten. Vermaat, afkomstig uit het Brabantse Halsteren, werd eerder op zijn eerste WK twaalfde op de slopestyle.

Vermaat was in de kwalificaties met een score van 137,75 punten nog als tweede geëindigd in zijn heat. Het goud in Bakoerjani was voor Taiga Hasegawa. De Japanner kwam uit op 177,25 en liet daarmee de Noor Mons Roisland en de Zwitser Nicolas Huber achter zich.

Bij de vrouwen ging de titel naar de Oostenrijkse Anna Gasser. Melissa Peperkamp miste de finale en werd als elfde geklasseerd. Voor Gasser was het haar tweede wereldtitel op het onderdeel big air. Ze is ook al tweevoudig en regerend olympisch kampioene op het onderdeel.

Basketballers Brooklyn kloppen Celtics na knappe comeback

08.52 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben een spectaculaire overwinning geboekt op het veel hoger geklasseerde Boston Celtics. De Nets keken halverwege het tweede kwart tegen een achterstand van liefst 28 punten aan, maar sloten het duel in Boston af met een 115-105-overwinning. Het was de grootste comeback dit seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Mikel Bridges was met 38 punten de topschutter aan de kant van Brooklyn, dat met vier nederlagen op rij was afgereisd naar Boston en bij een achterstand van 51-23 met nog ruim 7 minuten te spelen die droevig stemmende serie leek te gaan uitbreiden. Cameron Johnson voegde daar op zijn verjaardag 20 punten aan toe voor Brooklyn, dat het vertrek van de vedetten Kyrie Irving en Kevin Durant moet zien op te vangen. „We zijn altijd blijven vechten, de basis ligt bij onze verdediging”, zei Bridges, die net als Johnson in ruil voor Durant vorige maand in de transferperiode Phoenix Suns verliet voor Brooklyn.

In Denver kwam Nikola Jokic tot 18 punten, 18 rebounds en 10 assists. Daarmee had de tweevoudig speler van het jaar met zijn 25e triple-double van het seizoen een belangrijk aandeel in de zege (113-97) op Memphis Grizzlies. De Nuggets verstevigden daarmee hun leidende positie in de westelijke divisie waarin de ploeg zeven overwinningen meer heeft dan naaste belager Memphis.