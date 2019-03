WK baan: kansen voor Bos, Van Schip en Wild

Wild komt voor de tweede maal aan bod, ditmaal op het olympische omnium - dat bestaat uit vier onderdelen - waarop ze eveneens haar wereldtitel verdedigt. ,,Het zilver op de scratch was misschien niet waar ik op gehoopt had, maar de benen voelen goed. Ik ben iemand die de knop weer snel kan omzetten naar de volgende race. En dat moet zeker op het omnium, waar je geen tijd hebt om na te denken over wat er misging, je moet meteen verder.”

Theo Bos Ⓒ ANP

Bos pakte vorig jaar brons op de kilometer tijdrit en is er op gebrand om na zijn wereldtitel op dit onderdeel in 2005 nog een keer toe te slaan. Hij heeft de afgelopen maanden hard getraind om zichzelf in Pruszkow te belonen met een nieuwe regenboogtrui, en in Nederlandse handen te houden. Vorig jaar pakte Jeffrey Hoogland de wereldtitel, maar die laat de kilometer schieten, omdat hij zichzelf daags daarna kansloos acht voor de sprint. ,,Ik zie goede kansen op die kilometer, in ieder geval voor een medaille. Het zou mooi zijn als dat goud is”, aldus de renner van BEAT Cycling.

En dan is ook Jan-Willem van Schip een serieuze kandidaat om de ’medaille-schatkist’ van Oranje verder te vullen. De coureur van Roompot-Charles pakte vorig jaar zilver op de puntenkoers, al moet dat vandaag niet gezien worden als garantie voor nieuw succes. ,,Ik heb weer veel geleerd van de wereldbekers, maar de resultaten van vorig jaar tellen niet meer. We moeten een nieuw plan maken en zorgen dat alles klopt. Dan kan ik op de puntenkoers wéér om de medailles meedoen.”