Bijzonder bedankje op Williams-bolide

Tijdens de laatste testdag op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona prijken de namen van alle teamleden op de bolide.

Williams verkeert momenteel in zwaar weer. De nieuwe bolide, de FW42, rolde pas laat uit de fabriek, waardoor coureurs Robert Kubica en George Russell enkele waardevolle testdagen misten.

De tijden die beide coureurs vervolgens op de klokken zetten waren (en zijn) niet om over naar huis te schrijven. De twee bevinden zich steevast in de onderste regionen en zijn vaak secondes langzamer dan de snelste mannen.

De positie van teambaas Claire Williams stond door de tegenvallende prestaties van de laatste jaren al behoorlijk onder druk. Ook technische baas Paddy Lowe krijgt inmiddels steeds meer kritiek te verduren.

Williams is een van de meest succesvolle renstallen in de geschiedenis van de Formule 1. Het team leverde sinds de oprichting in 1977 zeven wereldkampioenen af, onder wie Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve. Negen keer werd de constructeurstitel gewonnen.