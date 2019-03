Onder de indruk van Oranje-geweld richting Olympische Spelen

Matthijs Büchli heeft het goud op het onderdeel keirin te pakken. Ⓒ EPA

PRUSZKOW - Onder toeziend oog van Sir Chris Hoy beet Matthijs Büchli zich als een pitbull vast in zijn eerste wereldtitel op de keirin. De Britse wielerlegende en zesvoudig olympisch kampioen stond voor de tweede avond op rij met zijn mond open te kijken naar het Oranje-geweld, dat eerst in de teamsprint tot uiting kwam, gevolgd door een ontketende Büchli. „De baanwereld krabt zich over zijn kop hoe deze mannen te verslaan”, was Hoy hevig onder de indruk.