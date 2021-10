Onbegrip over scheldpartijen richting EK-held Donnarumma

’Donnarumma, stuk stront. Je zult nooit meer welkom zijn in Milaan!’. Het zijn beledigingen die supporters van AC Milan op een spandoek hadden geschreven en aan een brug hingen voor de wedstrijd van de Europese kampioen tegen Spanje (1-2). De fans zijn boos op de keeper omdat hij deze zomer na zes seizoenen Milan inruilde voor Paris Saint-Germain.

Donnarumma had vooraf al aangegeven dat hij een heet avondje verwachtte in San Siro, waar hij voor het eerst sinds zijn vertrek naar PSG terugkeerde.

„Milaan en AC Milan zijn een belangrijk deel in mijn leven”, had ’Gigio’ begin deze week nog gezegd. „Ik heb er zin in, maar ik hoop dat er geen negatieve reacties komen vanuit het publiek. Ik zal voor altijd een fan van Milan zijn en heb altijd alles gegeven voor de club, tot op het laatst. Als er toch negatieve dingen gebeuren, dan zou ik dat heel spijtig vinden. We spelen een heel belangrijke wedstrijd, dus we hopen dat de fans ons kunnen helpen.”

De oproep van Donnarumma kreeg echter geen gevolg. Een deel van de Italiaanse aanhang joelde de held van het EK (hij stopte de beslissende Engelse penalty in de finale) uit bij elke baltoets. En vooraf hadden ze al geroepen: „Eikel, je mag deze palen niet meer aanraken!”

Mancini hekelt fans

Bondscoach Roberto Mancini van Italië was bedroefd om het gedrag van de vele fans van AC Milan richting Donnarumma. „Het maakte ons van streek, want het was een wedstrijd van het nationale elftal, geen clubwedstrijd. Die fans hadden hun grieven toch voor één wedstrijd opzij kunnen zetten”, mopperde Mancini. „Als Italië speelt, gaat dat toch boven alles.”