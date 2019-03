Jong Oranje oefent tegen ’Angstgegner’

Het duel tussen Jong Oranje en ’Angstgegner’ Jong Engeland is in stadion de Vijverberg in Doetinchem. Van de twaalf vorige ontmoetingen won Nederland er slechts eentje.

Jong Oranje slaagde er onder bondscoach Erwin van de Looi niet in zich te plaatsen voor het EK van komende zomer en richt zich daarom op het volgende Europese kampioenschap, in 2021.