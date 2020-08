De Vrij met Inter naar finale na veegpartij tegen Shakhtar

Een heldenrol zoals De Jong die zondagavond had eiste De Vrij 24 uur later niet voor zich op, maar de man die recent tot beste verdediger van Italië werd uitgeroepen, scoorde op zijn manier. Met zijn ploeggenoten hield de oud-Feyenoorder de nul tegen Shakhtar, in 2009 winnaar van het toernooi dat destijds nog de UEFA Cup heette.

Een aantrekkelijk en spannend duel zoals de halve finale van zondag tussen Sevilla en Manchester United was, leverde het treffen tussen Inter en Shakhtar niet op. De Italianen controleerden en waren de bovenliggende partij, maar sprankelden in de eerste 45 minuten niet.

Blunder keeper

Dat de ploeg met een 1-0 voorsprong ging rusten, was mede te danken aan een hopeloze uittrap van Shakhtar-keeper Andrei Pyatov. De ervaren goalie leverde de bal zo in bij Nicolo Barella, die vanaf de rechterflank een prima voorzet afleverde die door Lautaro Martinez werd ingekopt.

Barella, de man van de assist, was kort voor rust met een harde knal dicht bij de 2-0, maar nu stond Pyatov wel op zijn post. Pas bij het verstrijken van de 45e minuut deed Shakhtar voor het eerst van zich spreken, via een knal van Marcos Antonio die niet ver over het doel van Samir Handanovic ging.

Misser Moraes duur betaald

Na een uur spelen had Shakhtar-spits Junior Moraes de 1-1 moeten maken, maar de aanvaller trof met zijn kopbal de op zijn doellijn staande Handanovic. En die misser kwam de Oekraïners duur te staan, want een minuut later kopte Danilo d’Ambrosio de 2-0 binnen uit een hoekschop en was het duel beslist.

De koppies gingen hangen bij Shakhtar en de individuele fouten achterin stapelden zich op. In het laatste kwartier profiteerden nogmaals Martinez en Romelu Lukaku (twee keer) van de wanorde in de Shakhtar-defensie, waardoor de zege voor Inter nog een heel riante aanblik kreeg. De laatste goal creëerde Lukaku nadat hij was aangespeeld door De Vrij, zodat de Nederlander zelfs nog een assist op zijn naam kreeg.

Vrijdag wacht voor De Vrij en consorten de eindstrijd van het toernooi, waarin het Sevilla van Luuk de Jong dus de tegenstander is.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Europa League