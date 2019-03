Hardeveld na jaar blessureleed weer terug bij Heracles

De verdediger scheurde begin 2018 een van zijn kruisbanden af. Onlangs maakte de 24-jarige Hardeveld al zijn eerste minuten bij Jong Heracles.

Hardeveld liep zijn knieblessure vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (6-1 verlies) op. In het verleden was hij al vaker langdurig uit de roulatie.

Nummer 6 Heracles ontvangt zaterdagavond om 18.30 uur FC Utrecht, dat een plek lager staat.