Peter Bosz weet resterende data Duitse beker

De halve finales van de Duitse beker zijn Bayern München - Eintracht Frankfurt en stuntploeg 1. FC Saarbrücken tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Kicker meldt dat de wedstrijden op dinsdag 9 en woensdag 10 juni plaatsvinden. De finale zal dan op de eerste zaterdag van juli in een leeg Olympiastadion van Berlijn gespeeld worden. De DFB vergadert maandag onder meer over de hervatting van het bekertoernooi.

Komende zaterdag gaan de twee hoogste afdelingen van de Duitse competitie, die onder de DFL vallen, weer van start. Dat gebeurt zonder publiek op de tribunes. De Bundesliga is de eerste grote competitie in Europa waarin weer gevoetbald gaat worden, nadat vrijwel de hele voetbalwereld in maart tot stilstand was gekomen vanwege het coronavirus.

De DFB vergadert niet alleen over de DFB-Pokal, maar ook over hervatting van de derde Bundesliga en de vrouwencompetitie.