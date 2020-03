Erelid Vitesse (76) overleden aan coronavirus

De gepensioneerde bestuurder leed al geruime tijd aan longkanker. Twee weken geleden was hij nog wel aanwezig bij het competitieduel met FC Twente in het Gelredome, dat door de Arnhemmers met 1-0 werd gewonnen. Afgelopen zaterdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Bakker bekleedde diverse functies binnen Vitesse. Zo was was hij commissaris, bestuurslid en voorzitter van zowel de Stichting Betaald Voetbal als als de Raad van Commissarissen. In 2016 werd hij vanwege zijn verdiensten uitgeroepen tot erelid, waardoor hij de titel ’Gouden Vitessenaar’ mocht dragen.

Bakker was naast zijn werkzaamheden in het voetbal ook een bekende in de politiewereld. Van 1996 tot 2003 was hij korpschef van Gelderland-Midden.