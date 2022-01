Fransman Adrien Van Beveren neemt leiding motoren in Dakar over

Cornejo legde de proef als snelste af. De Argentijn Kevin Benavides eindigde op 44 seconden als tweede, de Spanjaard Joan Barreda Bort werd derde op bijna 3 minuten. Van Beveren gaf ruim 12,5 minuut toe op de Chileen, maar de Fransman nam wel de leiding in het klassement. De 'Kleine Prins', zoals de bijnaam van de 31-jarige Fransman luidt, heeft een voorsprong van ruim 5 minuten op drie achtervolgers: de Oostenrijker Matthias Walkner, Benavides en Sunderland.

Bij de auto's zegevierde Sébastien Loeb. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden, die nog altijd jaagt op zijn eerste Dakar-titel, boekte zijn tweede etappezege in deze editie. De 47-jarige Fransman was 5.26 minuten sneller dan Nasser Al-Attiyah, de leider in het klassement. Loeb klom daardoor weer naar de tweede plaats in de algemene rangschikking, met nu 45 minuten achterstand op Al-Attiyah. De 51-jarige autocoureur uit Qatar was al drie keer de beste in Dakar. Het beste resultaat van Loeb is de tweede plaats, in 2017.

De Rus Anton Sjibalov won de zevende etappe bij de trucks. De Kamaz-trucker was 1.37 sneller dan zijn land- en teamgenoot Edoeard Nikolajev. Martin van den Brink eindigde op 4.25 als derde in de Iveco-truck van Team De Rooy. Klassementsleider Dmitri Sotnikov verspeelde weliswaar bijna 7 minuten, maar heeft wel nog steeds ruim 5 minuten voorsprong op Nikolajev.