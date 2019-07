Alaphilippe: ik kan alleen maar mijn best doen

„Ik realiseer me wat er gaande is in het land. De verwachtingen zijn torenhoog. Ik kan alleen maar mijn best doen”, sprak de renner van Deceuninck - Quick-Step die nog twee Alpenetappes moet overleven.

Donderdag werd hij op de Galibier getest door zijn rivalen Egan Bernal en Geraint Thomas. De eerste zag hij pas na de finish terug. Bernal nadert Alaphilippe in het klassement tot op anderhalve minuut. „Ik heb heel veel risico genomen in de afdaling naar de finish. Ik kon echt niet sneller. Toen ik de groep achterhaalde ben ik er even langs gereden. Ik wilde ze laten zien dat ik terug was. Bovendien rijd ik graag hard bergaf.”

Alaphilippe weet wat hem te wachten staat. „Ik heb beloofd alles te geven in de bergen. Het was aanklampen vandaag. Morgen zal het niet veel anders zijn, maar ik ga er echt alles aan doen om de trui te behouden.”