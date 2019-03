Live Extra: De Graafschap - ADO Den Haag

Volg De Graafschap-ADO Den Haag hier van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

De superboeren zijn het nieuwe kalenderjaar uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Henk de Jong pakte na de winterstop al negen punten en heeft de laatste plek inmiddels overgedragen aan NAC, op wie het vier punten voorsprong heeft. ADO Den Haag is ondertussen belandt in het niemandsland dat de middenmoot heet. Drie punten betekent het linkerrijtje, een nederlaag kan een plek in de degradatiezone opleveren.

Eredivisie speelronde 24

Vrijdag 1 maart

20.00: De Graafschap - ADO Den Haag

Zaterdag 2 maart

18.30: Heracles Almelo - FC Utrecht

19.45: Excelsior - PSV

20.45: Vitesse - NAC Breda

Zondag 3 maart

14.30: FC Groningen - VVV-Venlo

14.30: SC Heerenveen - Willem II

16.45: AZ - Fortuna Sittard

16.45: Feyenoord - FC Emmen

