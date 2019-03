’Gio’ roept op: ’Uit je niet met ziektes’

Hij distantieert zich van dit gedrag van een deel van de aanhang en roept op te allen tijde respectvol te blijven. „Ik hoorde dat natuurlijk op de bank”, zegt Van Bronckhorst. „Ik voelde dat ook en voelde met Martin mee. In die situatie, dat alle pijlen op je worden gericht in een wedstrijd, is dat nooit leuk. Ik weet hoeveel energie Martin in de club stopt, dat is voor hem heel jammer. Ik heb altijd fijn met Martin samengewerkt in een periode met veel succes. Supporters zijn vrij hun onvrede te uiten, maar dan hoor je daarbij ook allemaal ziektes voorbijkomen… Dat vind ik niet leuk, niet met ziektes. Daar hebben we allemaal mee te maken in ons leven helaas, waarschijnlijk ook de supporters die het zingen. Dat dit gebeurt, vind ik heel spijtig.”

Na de bekeruitschakeling wacht zondag FC Emmen in De Kuip. Wat rest? „Het vooruitzicht op een hoofdprijs dit seizoen is weg en als dat wegvalt, is dat een teleurstelling”, zegt de coach. „Omdat je altijd voor het hoogst haalbare moet gaan en voor ons zijn dat prijzen. We zullen alle energie moeten stoppen in het halen van Europees voetbal voor volgend seizoen en dat kan via de derde plek.”