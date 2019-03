Wild bezet derde plek bij omnium

Nadat de titelverdedigster uit Zwolle op openingsonderdeel scratch als vierde was geëindigd, kwam Wild op de temporace als zesde over de finish. De Japanse Yumi Kajihara won de wedstrijd over 7,5 kilometer voor de Nieuw-Zeelandse Rushlee Buchanan en de Wit-Russische Ina Savenka. Het onderdeel scratch was gewonnen door de Italiaanse Letizia Paternoster.

Kajihara leidt met 70 punten, Paternoster volgt met 68 punten, Wild heeft er 64.

De andere onderdelen, de afvalkoers en de puntenkoers, zijn vrijdagavond. Wild won afgelopen winter bij wereldbekerwedstrijden drie keer een omnium en het eindklassement over het olympische onderdeel.