Nederlanders missen finale 3000 meter

Mike Foppen, Benjamin de Haan en Bram Anderiessen gingen in de series ten onder in het Europese loopgeweld. Nederlands kampioen Mike Foppen deed het zeer behoorlijk met de zesde plaats in zijn serie in 7.57,55, maar klassering noch tijd waren goed genoeg voor een finaleplek.

De Haan en Anderiessen eindigden in de achterhoede en liepen tijden die ver boven hun persoonlijke records lagen. De in Amerika geboren en getogen De Haan, die afgelopen zomer bij de EK outdoor in Berlijn deelnam aan de 5000 en 10.000 meter, had een excuus. Hij verloor onderweg zijn spike en moest 2000 meter met één schoen verder.

Het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen plaatste zich als snelste voor de finale op zaterdagavond. De 18-jarige, die afgelopen zomer als jongste ooit de Europese outdoortitels veroverde op de 1500 en 5000 meter, liep 7.51,20.