Oranje-beul Spanje staat in WK-finale na knotsgekke slotfase tegen Zweden

Voor de rust hadden de Spanjaarden in Eden Park een duidelijk overwicht. Ze hadden het betere van het spel zonder dat dat leidde tot uitgespeelde kansen. Pas op slag van rust werden de Zweedse voetbalsters even gevaarlijk na een hoekschop, maar ook dat leverde geen doelpunt op.

In de tweede helft waren de Spanjaarden minder dominant dan de eerste 45 minuten. De Zweden zaten beter in de wedstrijd. Pas in de 69e minuut was er de eerste serieuze kans in de wedstrijd. Zittend op de grond had Redondo een uitgelezen mogelijkheid de bal in het doel te schieten, maar ze miste.

Aitana Bonmati kust de schoen van Salma Paralluelo (L) die voor de 1-0 zorgde. Ⓒ AFP

Met nog tien minuten op de klok was het dan eindelijk raak. Salma Paralluelo schoot raak uit de draai. De jonge Spaanse was de matchwinner tegen de Oranje Leeuwinnen in de kwartfinales.

Het bleek (nog) niet genoeg voor de overwinning. Met nog een paar minuten te spelen kwamen de Scandinavische vrouwen op gelijke hoogte via invalster Rebecka Blomqvist: 1-1. Maar vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd sloeg Spanje alsnog onverbiddelijk toe. Olga Carmona tekende voor het winnende doelpunt: 2-1. In de zeven minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

Vreugde en ongeloof bij de Spaanse voetbalsters na het behalen van de WK-finale. Ⓒ ANP/HH

Spanje treft in de eindstrijd de winnaar van de andere halve finale tussen gastland Australië en het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman, die woensdag op het programma staat.