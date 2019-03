Luiten vergooit titelkansen in zandstorm Oman

De Nederlandse prof zakte in de tweede ronde van de dertiende naar de gedeelde 65e plaats, hoewel hij nog drie holes moet afleggen. Luiten kon zijn ronde niet afmaken door een plotseling opzettende zandstorm.

Slechts elf spelers wisten alle achttien holes op golfbaan Al Mouj in Muscat af te maken. De rest, onder wie Luiten, moet zaterdagochtend de tweede ronde afmaken.

Rugklachten

Het waren echter niet alleen de weersomstandigheden, maar ook rugklachten die voor een slechte dag zorgden. „Tijdens de warming-up schoot het in mijn rug en dat was tekenend voor de dag”, zegt Luiten op zijn website. „Niets wilde lukken en geen putt viel. Te veel foutjes en geen birdies, dan wordt het lastig scoren in hele moeilijke condities met veel wind en uiteindelijk storm.”