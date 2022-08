Max Verstappen oppermachtig in Spa: ’Van een andere planeet’

,,De auto was geweldig vandaag. Ik had dit ook niet verwacht voor aanvang van het weekeinde. We willen meer van dit soort races, dus we blijven hard werken”, aldus de WK-leider, die begon vanaf de veertiende startplek op de grid.

,,Het was een hectische ronde. Er gebeurde veel voor me, dus het was zaak om uit de problemen te blijven. Dat lukte, ik kon wat mensen passeren en toen we eenmaal aan de leiding lagen was het een kwestie van managen. Dit hele weekeinde is ongelofelijk geweest.”

Teamgenoot Sergio Pérez, die als tweede eindigde, zei dat Verstappen ‘van een andere planeet was’. Ferrari-coureur Carlos Sainz startte vanaf pole position en finishte uiteindelijk als derde.

,,De snelheid was er niet, onze banden werden heet en we begonnen te glijden”, aldus de Spanjaard. ,,Door wat voor reden dan ook was onze pakket niet goed genoeg dit weekeinde. Volgende week moet Zandvoort ons beter liggen, we zullen proberen om daar te winnen.”