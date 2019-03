Cruijff: ’Lastig dat niemand Engels spreekt’

„China, wie had dat ooit verwacht?”, zegt Cruijff tegen BBC Sport. „Over veel zaken was ik positief verrast, anderzijds is er ook veel ruimte voor verbetering.”

Engelse taal

Cruijff wist na zijn aanstelling de Chinese club nog net te redden van degradatie. Dat was eind vorig seizoen. Het nieuwe seizoen gaat dit weekend van start. Inmiddels is de voormalig speler van Barcelona en Manchester United China wel gewend, maar de communicatie is nog altijd lastig met drie Brazilianen en voor de rest alleen maar Chinezen in de selectie. „Vrijwel niemand spreekt Engels, dus dat is wel lastig”, zegt Cruijff.

„Je hebt vertalers nodig om alles aan de groep over te kunnen brengen. Als dat niet goed verloopt moet het door middel van video’s en beeldmateriaal, dan kunnen ze ook zien wat ik bedoel.”

Voor het taalprobleem heeft de Nederlander al een oplossing bedacht. „Het team moet organisatorisch heel goed neergezet worden. Zo voorkom je dat er veel gepraat moet worden, of dat ze te veel moeten nadenken over wat ze moeten doen. Geef de spelers een duidelijke taak, dat is alles.”

Toekomst

In China zijn de ambities hoog. Het land zou in de toekomst graag een WK organiseren en daarnaast wil het ook een van de grootste voetbalcompetities op de been brengen. Om te beginnen zijn daarvoor trainers als Cruijff aangetrokken. Hij moet het Chinese voetbal van de nodige Europese ’voetbal knowhow’ voorzien. „Het zal een lang proces worden. Ze hebben een enorme bevolking, maar het talent moet nog komen bovendrijven. Spelers moeten vanaf hun achtste al opgeleid worden, niet pas vanaf hun vijftiende.”