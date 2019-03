Dilrosun terug in selectie Hertha BSC

Coach Pal Dardai heeft de Nederlandse aanvaller gekozen voor de ontmoeting met Mainz, het komend weekeinde in de Bundesliga.

Dilrosun raakte voor de winterstop geblesseerd. Hij maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het Nederlands elftal.

Met Derrick Luckassen en Karim Rekik beschikt de club uit de Duitse hoofdstad over nog twee Nederlanders. Luckassen is nog wel geblesseerd. Rekik is geschorst.

