Ireen Wüst: ’Geloof me, olympisch goud is niet heilig’

CALGARY - Ze ziet ze op Twitter wel eens voorbijkomen, tweets van collega-topsporters die vol ongeduld aftellen naar de Olympische Spelen. Denken in cycli van vier jaar met die vijf magische ringen als verheven doel aan de einder, Ireen Wüst moet er eerlijk gezegd niet (meer) aan denken. Ze is inmiddels 32 jaar, won alles wat er te winnen valt, mag zich ’s lands meest gelauwerde olympiër uit de geschiedenis noemen en heeft derhalve alle recht van spreken. „Geloof me. Olympisch goud is niet heilig. Staar je er niet blind op. Alle titels die je in de vier tussenliggende jaren kunt halen, zijn net zo waardevol.”