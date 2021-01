Sven Kramer & co vallen tegen op ploegachtervolging

De formatie van bondscoach Jan Coopmans kwam in de laatste rit niet verder dan de vierde tijd: 3.42,25. Tegenstander Noorwegen zegevierde met een baanrecord: 3.39,08. Canada eindigde als tweede (3.39,94) en Rusland pakte brons met 3.41,40.

Namens Nederland kwamen Sven Kramer, Chris Huizinga en Marcel Bosker in actie. Vorig weekeinde reed Kramer samen met Huizinga en Beau Snellink (TalentNED). Zij wonnen toen in een tijd van 3.40,33.

Patrick Roest, eveneens van Jumbo-Visma, is normaal gesproken een vaste keus voor de ploegachtervolging. De drievoudig wereldkampioen allround richt zich echter ook in het tweede wereldbekerweekeinde op de 1500 en 5000 meter. Bondscoach Coopmans doet over twee weken bij de WK afstanden mogelijk wel een beroep op Roest.

Voor Noorwegen, olympisch kampioen op de ploegachtervolging, verschenen Sverre Lunde Pedersen, Allan Dahl Johansson en Hallgeir Engebraten op het ijs. Zij reden een race zonder aflossing op kop en hielden het hoge tempo gezamenlijk tot aan de finish vast. Noorwegen, vorig weekeinde tweede in Thialf, won tevens de wereldbeker. Nederland eindigde in het klassement na twee races als tweede.