FC Utrecht haalt spits Isac Lidberg

Lidberg is een 24-jarige Zweedse spits, die twee seizoenen heeft gespeeld voor de club uit Deventer en 11 goals in 65 wedstrijden heeft gemaakt. Lidberg is de achtste aanwinst van FC Utrecht deze window na Souffian El Karouani, Mats Seuntjens, Ole Romeny, Adrian Blake, Marouan Azarkan, Zidane Iqbal en Mattijs Branderhorst. Ook lichtte FC Utrecht de opties in de huurovereenkomsten van Can Bozdogan en Modibo Sagnan.

De komst van Lidberg betekent niet dat de deur dicht is voor Bas Dost. De ervaren spits, die transfervrij is, is nog altijd in beeld bij FC Utrecht voor komend seizoen. Dost zit nog zonder club en traint momenteel voor zichzelf.

Tasos Douvikas

De club uit de Domstad verwacht spits Tasos Douvikas deze window te verkopen voor een recordbedrag. Italiaanse media maken melding van een bod van Lazio Roma van 10 miljoen euro, maar de Italianen zijn niet de enigen die via tussenpersonen biedingen hebben gedaan. Naar verwachting wil FC Utrecht een bedrag van 12 miljoen euro of hoger uit de strijd slepen voor de gedeelde topscorer van de Eredivisie van het afgelopen seizoen. De Griek maakte evenals Xavi Simons negentien doelpunten.