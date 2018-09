Club Brugge verlost Jordy Clasie

De 26-jarige Clasie staat nog tot 2020 onder contract bij Southampton. De middenvelder maakte in 2015 de overstap van Feyenoord naar de club uit de Premier League.

Saillant is dat Clasie bij Brugge wordt herenigd met Ruud Vormer. In het verleden was Vormer bij Feyenoord ploeggenoot van Clasie. In De Kuip won Clasie de concurrentiestrijd van de huidige aanvoerder van Brugge.