Van Schip na goud: ’Dit maakt me heel trots’

„Ik zat er wel heel lekker in, eigenlijk al vanaf het begin. Het was behoorlijk overzichtelijk, met meteen heel veel tempo in de race. Ik maakte ook op de juiste momenten de goede keuzes, al was ik het halverwege de wedstrijd een heel klein beetje kwijt”, vertelde Van Schip, die vorig jaar al zilver op het onderdeel bij de WK in Apeldoorn pakte.

„Dat kwam ook omdat ik op de schermen niet goed kon zien hoe ik er voor stond. Als ik daarop keek, kreeg ik telkens plek 10 tot 24 te zien”, aldus Van Schip, die constant aan het front bivakkeerde en zich niet gek liet maken.

In een tunnel

Op een gegeven moment wist hij wel dat Mora zijn grootste concurrent was in de strijd om het goud. „Ik dacht: ’Die Mora gaat door’, dus rammen met die Spanjaard. En op dat moment was ik opeens met hem weg. Ach, geen probleem, dan boren we die er wel in de sprints vanaf”, gaf hij zijn gedachte van dat moment weer. „Het moment dat ik wist dat het binnen was, weet ik niet echt meer. Ik zat op een gegeven moment in een tunnel. Ja nu het klaar is realiseer ik me dat ik wereldkampioen ben, en dat maakt me heel trots.”

Peter Schep

Van Schip volgt Peter Schep op, die in 2006 wereldkampioen was en de afgelopen jaren zijn coach op de baan. Zaterdag komt hij nog uit op het omnium, waarop hij vorig jaar eveneens het zilver veroverde.

