Van Schip na goud: ’Het was alleen maar huilen’

„Niet normaal, drie keer ’lapping the field’, gewoon rammen. Ik zat er lekker in”, vertelde Van Schip, die vorig jaar al zilver op het onderdeel bij de WK in Apeldoorn pakte, bij de NOS. „Je moet kiezen, sprintje doen, even wachten en dan weer verder.”

In de voorbereiding was hij nog niet echt overtuigd. „Het was alleen maar huilen, maar ik dacht ook: dit gaat je beter maken. Gisteren voelde ik al wel dat ik goede benen had. Ik was wel zenuwachtig, maar toen ik eenmaal op de fiets zat wist ik: ik ben goed vandaag.”

Peter Schep

Van Schip volgt Peter Schep op, die in 2006 wereldkampioen was en de afgelopen jaren zijn coach op de baan. Zaterdag komt hij nog uit op het omnium, waarop hij vorig jaar eveneens het zilver veroverde.