Bos verovert zilver op kilometer tijdrit

De 35-jarige routinier zette een tijd neer van 1.00,388. De Fransman Quentin Lafargue, ook al de snelste in de kwalificaties, dook daar nog onder: 1.00,029.

Bos was in 2005 nog wereldkampioen op ’de kilometer’ en pakte vorig jaar het brons achter Jeffrey Hoogland, die het zware onderdeel in het Poolse Pruszkow liet schieten.

Sam Ligtlee slaagde er niet in zich te verbeteren ten opzichte van de kwalificaties, waarin hij tot een tijd kwam van 1.01,062. In de finale kwam de 21-jarige coureur uit Eerbeek uit op 1.01,205, goed voor de zevende plaats.