Roemloze aftocht Van Gerwen bij UK Open

Onlangs won Van Gerwen juist bij een Players Championship-event op vrij eenvoudige wijze van King en haalde toen zelfs hard uit naar de 52-jarige Brit. „Mervyn deed zijn best niet eens. Het was een schande voor het darts. Dit soort dingen hoort niet te gebeuren.” Met die aantijging was King absoluut niet blij, liet hij toen weten. Dit keer haalde hij in Minehead sportief zijn gram.

Gemiste dubbels

King oogde de hele partij uitermate geconcentreerd. Van Gerwen miste daarentegen weer tal van kansen op de dubbels, precies het vlak waar King met de nodige precisie handelde. Daardoor liep King zonder pardon uit naar een 7-2 voorsprong en kreeg hij bij 9-5 zijn eerste wedstrijdpijl. Die mogelijkheid liet hij nog onbenut. Een leg later haalde de Brit de trekker wel over.

„Je geniet altijd van een overwinning. Michael liet me in de wedstrijd komen doordat hij de dubbels miste”, stelde King na afloop. De laatste keer dat hij Van Gerwen versloeg, was een lange tijd geleden. Dat gebeurde in 2014 tijdens de halve eindstrijd van de Masters. „Daar kijk ik verder niet naar. Ik heb gewoon gewonnen.” Op het eerdere akkefietje met zijn tegenstander kwam hij niet meer terug.

Mervyn King Ⓒ PDC

Twee op een rij

Van Gerwen kwam in Minehead qua gemiddelde niet boven de 100 uit. Met 96,73 bleef hij onder zijn normale niveau, waarbij de Vlijmenaar in de regel scores van boven de honderd punten per drie pijlen laat noteren. Het verschil werd gewoonweg gemaakt bij het uitchecken. Daar ging het mis voor Mighty Mike. Slechts 30 procent van zijn kansen werd verzilverd. Dat deed King met één op de twee rake pijlen voor de dubbel veel beter.

De nederlaag van Van Gerwen volgde op de eerdere ondergang van de drievoudig wereldkampioen een dag eerder in de Premier League Darts tegen James Wade. Voor het derde opeenvolgende jaar krijgt de UK Open in elk geval een andere winnaar dan Michael van Gerwen. De edities van 2015 en 2016 werden wel door hem winnend afgesloten.

