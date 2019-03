De Graafschap pakt in slotfase punt tegen ADO

De Doetinchemmers waren na de onverwachte 3-0 overwinning bij PEC Zwolle van vorige week in de goede mood, en hoopten op een nieuwe driepunter tegen ADO, om zo verder afstand te nemen van de achttiende plaats.

Een snelle Haagse uitval via Sheraldo Becker leverde ADO na ruim een half uur de openingsgoal op. De snelle aanvaller werd aan de linkerkant gelanceerd door Nasser El Khayati, waarna hij richting het doel van Hidde Jurjus spurtte. En waar Becker een eerdere, soortgelijke mogelijkheid nog om zeep had geholpen door wild over te schieten, rondde de vleugelaanvaller nu beheerst af.

Jurjus geblesseerd

En of de achterstand nog niet genoeg was, liep De Graafschap in het kwartier dat volgde tot aan de rust tegen nog eens twee tegenvallers aan. Eerst moest spits Charlison Benschop het veld geblesseerd verlaten, en op slag van rust kon ook doelman Hidde Jurjus niet verder. De keeper blesseerde zich bij een uittrap aan zijn hamstring en liet zich direct vervangen.

De spelers van ADO Den Haag vieren de 0-1 van Sheraldo Becker (tweede van rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

Via Azor Matusiwa kreeg De Graafschap na een kwartier in de tweede helft een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder stuitte uit de kluts op doelman Robert Zwinkels.

Bakker op de lat

Tien minuten voor tijd leek Danny Bakker de wedstrijd namens ADO in het slot te gooien, maar de middenvelder zag zijn kiezelharde schot op de lat uiteen spatten. In de tegenstoot verdiende de thuisploeg een vrije trap, die snel werd genomen door Youssef El Jebli. De spelmaker speelde Delano Burgzorg aan, die de bal weer teruggaf aan El Jebli.

Van twintig meter pegelde de middenvelder raak in de korte hoek, waar Zwinkels de bal alleen maar na keek. ADO schiet met de remise niet heel veel op. De ploeg van Fons Groenendijk moet nog steeds naar beneden kijken, terwijl het de play-offs om Europees voetbal niet heel veel beter in het vizier heeft gekregen.

