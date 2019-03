Ook Van Barneveld snel geëlimineerd op UK Open

Kort nadat Mighty Mike verrassend had verloren van Mervyn King, was ook Van Barneveld klaar in Minehead. Barney verloor met 10-7 van Simon Stevenson, de Engelse nummer 68 van de wereldranglijst.

Wattimena

Jermaine Wattimena zien we zaterdag wel terug in de vierde ronde, hij was met 10-2 veel te sterk voor landgenoot Jeffrey de Zwaan. Jelle Klaasen ging ten onder tegen de Let Madars Razma: 10-4. Christiaan Kist verloor in een spannende wedstrijd van Nathan Aspinall met 10-9.

Van der Voort

Vincent van der Voort ging al in de derde ronde hard onderuit tegen de verrassende kwartfinalist van het afgelopen WK, Luke Humphries. Van der Voort werd met liefst 6-1 afgedroogd. Humphries verloor in de vierde ronde op zijn beurt weer van Dave Chisnall: 10-8.