Roda JC roept zegereeks FC Twente een halt toe

En daar kwamen de tukkers nog goed mee weg ook, want Mario Engels miste kort voor tijdeen strafschop namens de Limburgers. Hij zag doelman Joël Drommel fraai redden.

De Duitse aanvaller had Roda JC voor rust wel op voorsprong gezet, Aitor Cantalapiedra maakte na de hervatting gelijk. Na de rode kaart voor Jelle van der Heyden in de 88e minuut beëindigde de koploperhet duel met een man minder.

Sparta

Sparta liep twee punten in op FC Twente door op het Kasteel te winnen van RKC Waalwijk: 2-1. Door een treffer van Sylla Sow keken de Rotterdammers lang tegen een achterstand aan. Laros Duarte en Halil Dervisoglu zorgden in de slotfase voor de ommekeer. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 is nu negen punten.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles klom door de winst op MVV (2-0) naar de derde plaats. Bruno Andrade en Maarten Pouwels scoorden in de Adelaarshorst voor de Deventenaren. FC Den Bosch liet bij Jong Ajax punten liggen (2-2) en is nu vierde. Ook in de strijd om de derde periode leidt FC Twente, met drie punten voorsprong op MVV.