Wild was zenuwachtig: ’Had er een hard hoofd in’

„Het was een beetje een twijfeldagje”, vertelde de wereldkampioene. „Ik was echt heel erg zenuwachtig. Ik had er een klein beetje een hard hoofd in, zeker na de scratch. Ze kwamen zo hard over me heen. Ik dacht: ben ik nog wel goed genoeg?” Begonnen als tweede aan de afsluitende puntenkoers passeerde Wild de 19-jarige Italiaanse Letizia Paternoster. Het brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Afvalkoers

Wild was begonnen met de vierde plaats op de scratch en de zesde op de temporace. Na de afvalkoers die ze won, begon ze met een achterstand van twee punten op de jonge Italiaanse, die al wereldkampioen omnium was bij de junioren. Halverwege nam Wild de leiding over van Paternoster, waarna ze de marge van twee punten succesvol verdedigde.

