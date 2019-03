Sverre Lunde Pedersen: ’Zo houden we de aandacht vast’

Sverre Lunde Pedersen Ⓒ ANP

CALGARY - Op het terrein rond de Olympic Oval van Calgary is, te midden van grote hopen sneeuw, het verstoppertje spelen begonnen. Buiten is het 21 graden onder nul, binnen in een hotel aan de overkant van de ijsbaan zit de Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen er warmpjes bij. Grote favoriet voor de wereldtitel allround? Hij? Nee, zo eenvoudig is het niet. „Vier afstanden rijden in twee dagen is iets heel anders dan één keer heel hard rijden op de WK afstanden.”