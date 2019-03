Bayern kan koppositie pakken na nederlaag Dortmund

De koploper van de Bundesliga verloor vrijdag bij FC Augsburg met 2-1. Van de laatste vier duels in de competitie won de formatie van de Zwitserse coach Lucien Favre er slechts één. In de Champions League werd fors verloren bij Tottenham (3-0), al volgt in die dubbele confrontatie nog een thuiswedstrijd.

Reus

De thuisclub liep uit door twee doelpunten van de Koreaan Ji Dong-won. Paco Alcacer maakte in de slotfase de 2-1. Bij Dortmund keerde Marco Reus na enkele weken blessureleed terug. Hij speelde ruim een uur.

Bayern München kan Dortmund zaterdag achterhalen. De titelverdediger moet dan wel winnen bij Borussia Mönchengladbach, de nummer 3 van de ranglijst.

