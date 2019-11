Nadal denkt fit te zijn voor ATP Finals: ’Alleen serveren is nog een probleem’

De 33-jarige Spanjaard moest zich afgelopen zaterdag voor de halve finale van het masterstoernooi in Parijs afmelden met een buikblessure. „Ik bekijk het van dag tot dag” zei Nadal bij zijn aankomst bij de O2 Arena vrijdag.

Nadal nam deze week de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van de Serviër Novak Djokovic. „Ik ben blij dat ik hier ben, want na afgelopen zaterdag wist ik niet of ik het zou halen. Ik moet per dag bekijken hoe het gaat. Ik heb goede hoop dat ik maandag 100 procent fit ben.”

Nadal is ingedeeld in de ’Andre Agassi groep’ met titelverdediger Alexander Zverev en de debutanten Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en Daniil Medvedev uit Rusland. Hij begint maandag met de partij tegen Zverev.

Nadal geeft aan dat serveren op dit moment nog het grootste probleem is. „Ik ben gisteren begonnen met serveren, heel voorzichtig”, zei de winnaar van Roland Garros en de US Open van dit jaar. De tennisser heeft zich voor de vijftiende keer geplaatst voor de ATP Finals, maar heeft door talloze blessure pas acht keer deelgenomen aan het eindejaarstoernooi.

„Ik heb goed geserveerd in Parijs. Ik speelde goede partijen en ik vertrouw erop dat ik competitief kan zijn. Dit is echter een toernooi waarin je de sterke tegenstanders vanaf het begin treft, dus je moet 100 procent klaar zijn”, zei de Spanjaard. „Ik hoop echt dat ik in staat ben om elke dag iets beter te serveren.”