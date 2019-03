Koster zesde op 3000 meter; De Witte naar finale 400

Ze eindigde in de finale als zesde in 8.56,22, ver achter de Britse Laura Muir, die haar titel prolongeerde in een kampioenschapsrecord van 8.30,61.

Koster probeerde het wel. De 26-jarige Boskoopse liep het eerste deel van de race keurig voorin, maar ze verloor geleidelijk terrein na een tempoversnelling van de Duitse Konstanze Klosterhalfen, die als tweede finishte in 8.34,06. Koster veroverde in 2015 nog brons bij de EK indoor in Praag. Julia van Velthoven passeerde de finish als dertiende in 9.14,90.

De Witte naar finale 400

Lisanne de Witte heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 26-jarige atlete rende in haar heat uit de halve finales naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 52,38. Die klassering gaf haar toegang tot de eindstrijd op zaterdag.

De Witte toonde met een machtig optreden haar vorm en kandidatuur voor een medaille. Ze begon ietwat voorzichtig en lag na de eerste ronde op de vierde plaats. Haar versnelling op de laatste meters was indrukwekkend. Ze zette van alle halvefinalisten de vierde tijd neer. De Zwitserse Lea Sprunger was een klasse apart met een tijd van 51,90, de beste Europese tijd van dit jaar.

Vorige zomer verraste De Witte met brons op de 400 meter bij de EK outdoor in Berlijn in een Nederlands record van 50,77.