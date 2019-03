Romario: ’Wim Kieft een van mijn beste partners’

Op de praalwagen door Eindhoven wordt hij vandaag onder anderen vergezeld door zijn oude teamgenoot Gerald Vanenburg. Romario hoopt ook Wim Kieft nog te verleiden tot een feestelijke reünie. „Wim was een van mijn beste partners ooit in de spits. We waren heel verschillend, maar zowel binnen als buiten het veld hadden we een goede band met elkaar. We hebben PSV aan veel goals en prijzen geholpen.”

Oude bekenden

Op het WK van 1994 kwam Romario, toen spits van FC Barcelona, in de kwartfinales al een paar oude bekenden tegen. Met Stan Valckx – met wie hij nog steeds contact heeft – en Ronald Koeman speelde hij nog samen bij PSV. „Dat was echt een heel speciale wedstrijd”, zegt hij over het door de latere wereldkampioen Brazilië met 3-2 gewonnen duel. „Het scheelde niet veel, of Nederland was doorgegaan. Het was een van de warmste dagen die ik ooit heb meegemaakt als voetballer. Ik heb veel mooie momenten gekend, maar die wereldtitel in 1994 staat toch echt wel bovenaan.”

