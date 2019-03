’Niet de drive van Ronaldo en het charisma van Robben’

„Je hebt bij Bale altijd het idee dat er meer in zit, maar het kost hem na elke blessure veel kracht om steeds terug te komen. Arjen Robben heeft ook veel blessures gehad, maar toch ligt dat wat anders. Robben is meer artiest op het veld, hij heeft fysiek minder nodig om weer te kunnen spelen en zijn dingen te doen”, vindt de voormalig spits.

Vreemde gast

„Bale is groter en zwaarder gebouwd, hij heeft een lange aanloopperiode nodig om fit te worden. Als je dan steeds terugvalt, is het onmogelijk om top te blijven. Hij hoopte na het vertrek van Ronaldo belangrijker te worden, maar we moeten geen dingen verwachten die hij niet kan. De drive van Ronaldo heeft hij niet. En een man als Robben heeft wel iets meer charisma dan Bale. Robben is altijd betrokken bij de ploeg. Bale lijkt dat niet, hij heeft ook een introverte persoonlijkheid. Hij is zo’n figuur waarvan je er altijd wel eentje in je elftal hebt, eentje om wie je lacht, een beetje een vreemde gast.”

