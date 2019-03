Jaap Stam over Ajax: ’Dat denk ik niet...’

Jaap Stam op de trap in het stadion van PEC Zwolle. Ⓒ René Bouwman

De weg naar Ajax, Feyenoord of PSV is voor Jaap Stam (46) niet zo geplaveid als bij bijvoorbeeld Frank de Boer, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Phillip Cocu en Mark van Bommel. Het maakt de uitdaging om – via een omweg – de top te bereiken alleen maar groter voor de Rots van Kampen. Maar voorlopig heeft hij al zijn energie nodig voor PEC Zwolle, waarmee de opvolger van John van ’t Schip in een degradatiestrijd is verwikkeld.