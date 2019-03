’Lastig? Utrecht mag blij zijn dat Bazoer er is’

De oud-Ajacied liet zich afgelopen week in ieder geval gelden op het trainingsveld, waar hij een goede en gedreven indruk maakte. Advocaat trainde ook op een variant waarbij er weer een plekje voor Bazoer was weggelegd op het middenveld en waarbij Sander van de Streek doorschoof naar de spitspositie.

Lastig

Rechtvaardigen de kwaliteiten van Bazoer weer de nodige verschuivingen of is FC Utrecht in deze fase meer gebaat bij vasthouden aan de formatie van de afgelopen weken? Verdediger Timo Letschert is in ieder geval overtuigd van de meerwaarde die de huurling heeft. „Bazoer is een speler met extra kwaliteiten. Dat laat hij elke training weer zien. Hij is extreem vaardig aan de bal, heeft een heel precies schot, is dynamisch en ziet het gewoon snel. Ik denk dat we blij mogen zijn, dat hij hier is. Ik vind het lekker om met hem samen te spelen. Daarnaast is Riechedly ook een leuke jongen in de groep. Je leest wel eens, dat hij lastig zou zijn, maar dat hebben wij helemaal niet meegemaakt.”

Hartig woordje

Advocaat heeft de afgelopen weken geen reden gezien om een hartig woordje te spreken vanwege de schorsing van drie duels, die Bazoer kreeg voor een duw richting vierde man Van der Eijk bij PEC Zwolle-FC Utrecht. „Ik blijf zeggen, dat ik het een incident van niks vond. Die jongen wordt daar dan drie duels voor geschorst mede door het gedrag van die vierde official. Dan kunnen ze wel zeggen, dat het niet goed is, dat ik voor mijn spelers opkom, maar die man begreep er dus werkelijk helemaal niks van. Bazoer heeft hem een fluwelen duwtje gegeven. Hij weet dat hij niet aan die man mag zitten, maar gezien alles wat er gebeurde in die wedstrijd, komt er bij iemand emotie los. Daar moet je ook een beetje begrip voor hebben.”

