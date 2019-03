Roest krijgt geen tips meer van Sven Kramer

Roest, wilde Kramer er maar mee zeggen, is met zijn 23 jaar op een leeftijd aanbeland dat hij zijn eigen boontjes moet doppen. De lessen zijn soms hard, zoals eerder dit jaar in Collalbo. Hij ging als grote favoriet de Europese titelstrijd in, maar de leerling moest zijn meerdere erkennen in meester Kramer.

In Calgary is het tijd om de zaken om te draaien, al ontbreekt het hem aan ervaring op een snelle hooglandbaan. Het is pas de tweede maal in zijn leven dat Roest is neergestreken in de Canadese oliestad. Het wordt een hernieuwd weerzien met Sverre Lunde Pedersen, de Noor die hem vorig jaar in Amsterdam de wereldtitel in de schoot wierp door in de afsluitende 10.000 meter de kussens in te duiken.

Hij zal opnieuw in Calgary zijn handen vol krijgen aan de 26-jarige Scandinaviër, klinkt het. Na de WK afstanden in Inzell, waar Pedersen met 6.07,16 huis hield op de vijf kilometer en zowel Roest (6.11,70) als Kramer (6.12,53) het nakijken gaf, is hij de gedoodverfde favoriet. „Er zal op dit WK veel afhangen van de eerste dag”, voorspelt Roest. „Wanneer ik op de 500 meter winst kan pakken en hem op de vijf kilometer kan bijbenen, heb ik een kans. Ik weet dat ik meer 10.000 meters heb gereden dan hij. Daar moet ik dan op vertrouwen.”

Een ander zekerheidje: „Ik ben beter in vorm dan vorig jaar.” Typisch Roest. Hij heeft de woorden nog niet uitgesproken of hij zet er hoogstpersoonlijk een kanttekening bij. „Dat geldt natuurlijk ook voor Pedersen.”