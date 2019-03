Van Gerwen na deceptie: ’Dat doet echt pijn’

„Het enige dat ik kan zeggen, is dat de beste speler heeft gewonnen”, toonde Van Gerwen zich sportief richting tegen King. Onlangs had hij nog naar de 52-jarige Brit uitgehaald. Enkele weken geleden won Mighty Mike namelijk nog van hem tijdens een Players Championship-event en verweet King toen een gebrek aan inzet. „Mervyn deed zijn best niet eens. Het was een schande voor het darts. Dit soort dingen hoort niet te gebeuren.” Met die aantijging was King absoluut niet blij, liet hij toen weten. Dit keer haalde hij in Minehead sportief zijn gram.

„De credits gaan naar Mervyn”, vervolgde Van Gerwen. „Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Ik heb het mezelf te moeilijk gemaakt.” Dat laatste klopte inderdaad. De 29-jarige Nederlander liet teveel kansen onbenut op de dubbels. Slechts 30 procent van zijn poging was raak. Dat beaamde zijn tegenstander ook. „Michael liet me in de wedstrijd komen doordat hij de dubbels miste.”

King profiteerde optimaal van de fouten en liep via 7-2 snel uit naar een beslissende voorsprong van 9-5 in legs. Nadat hij bij zijn eerste wedstrijdpijl faalde, sloeg hij een leg later wel toe. Zo kreeg Van Gerwen voor de tweede opeenvolgende dag te maken met een nederlaag. Amper 24 uur eerder ging hij in de Premier League Darts onderuit tegen James Wade. „Een wijze les en ik kom zoals altijd sterker terug”, sloot Van Gerwen af.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC