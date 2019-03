Van gymdocent tot wereldkampioen: ’Dit kwam uit mijn tenen’

De regenboogtrui is opnieuw voor Kirsten Wild. Ⓒ EPA

PRUSZKOW - Ze had al zilver op de scratch, Kirsten Wild kroonde zichzelf voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioene op het omnium. Ze maakte er met de Italiaanse Letizia Paternoster een ware thriller van in de Arena Pruszkow. Als een stuk klittenband reden de twee het slotonderdeel - de puntenrace - , waarna het verschil slechts twee punten was: 117 om 115. „Dit kwam uit mijn tenen. Je ziet niet vaak dat wereldkampioenen zichzelf opvolgen, dit is echt supermooi.”