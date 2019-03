Dafne Schippers Ⓒ ANP

GLASGOW - Het gaat om fracties van seconden. Gaan Dafne Schippers en Nadine Visser medailles veroveren bij de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow? Sprintster Schippers is fit genoeg om te starten en kan altijd iets extra’s tijdens internationale toernooien. Hordeloopster Visser is gretig en in vorm.