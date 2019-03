Zwarte dag voor Nederlandse darts op UK Open

De grootste sensatie was natuurlijk de eliminatie van Michael van Gerwen door Mervyn King. De nummer één van de wereld ging met 6-10 in legs onderuit tegen de 52-jarige Brit. Een dag eerder verloor hij in de Premier League Darts ook al van James Wade. In het spoor van Van Gerwen moest ook Raymond van Barneveld voortijdig zijn koffers pakken. De vijfvoudig wereldkampioen zit in de hoek waar de klappen vallen en kreeg vrijdagavond opnieuw een dreun te verwerken. Simon Stevenson legde ’Barney’ met 10-7 over de knie.

Wattimena was overigens verantwoordelijk voor de uitschakeling van een andere landgenoot. Hij hield huis tegen Jeffrey de Zwaan: 10-2. Dat gebeurde allemaal in de vierde ronde, waarin de top-32 pas zijn opwachting maakte. Voor sommige spelers hield de UK Open dus al naar één partij op.

Geert Nentjes moest al eerder aan de bak, reikte tot de vierde schifting en moest daarin zijn meerdere erkennen in de Duitser Max Hopp. Met 3-10 in legs was Nentjes kansloos. Ook Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Jan Dekker konden niet imponeren en verloren respectievelijk met 4-10 van Madars Razma, 3-10 van Gabriël Clemens en 3-10 van Simon Whitlock.

Mervyn King kegelt Michael van Gerwen (achtergrond) hardhandig uit het toernooi. Ⓒ PDC

Christian Kist was nog wel dicht bij een plek bij de laatste 32. De voormalig wereldkampioen van de BDO kwam tegen Nathan Aspinall, die bij het afgelopen PDC WK de halve finales haalde, tot een allesbeslissende leg. Daarin gooide Aspinall echter ijzersterk en won zo met 10-9 in legs.

Eerder in het toernooi was Vincent van der Voort al niet opgwassen tegen Luke Humphries. De goede vriend van Van Gerwen ging in de derde ronde met 1-6 in legs onderuit. Ook Danny Noppert werd in diezelfde schifting naar huis gestuurd. Hij ging eveneens met 1-6 onderuit tegen Mickey Mansell. Verder was de aanwezigheid van Dirk van Duijvenbode, Vincent Kamphuis en Yordi Meeuwisse niet van heel lange duur. Zij verloren met 4-6 van Reece Robinson, 3-6 van Scott Taylor en met 3-6 van Ross Smith.

Naast de uitschakeling van Van Gerwen kreeg de UK Open met nog een verrassing te maken. Titelverdediger Gary Anderson werd met 8-10 in legs door Steve Beaton uitgeschakeld. Daardoor was de rentree van de Schot van korte duur. Anderson stond de afgelopen twee maanden aan de kant met een rugblessure en liet mede daardoor de Premier League Darts schieten.

Gary Anderson zwaait af in Minehead. Ⓒ PDC