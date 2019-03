Ontgoocheling bij Tom Dumoulin

Op de 20,6 kilometer lange slotklim naar Jebel Jais bleven de favorieten over in een elf man sterke kopgroep. Waar iedereen verwachtte dat wereldkampioen Alejandro Valverde opnieuw de sprint zou winnen werd het een heel andere ontknoping toen Dan Marin op 300 meter al aanzette. „Ik moest met Martin mee gaan. Toen hij inhield op 200 meter dreigde het stil te vallen en kon ik alleen maar de sprint vol doorzetten. Ik wist dat ik te vroeg op kop was, want je loopt het risico dat er nog jongens over je heen komen. Dat lukte Roglic dus nog net.”

Met één rit voor de boeg keek Dumoulin desondanks tevreden terug op zijn week aan de Perzische Golf. „Ik heb de laatste dagen laten zien dat de conditie goed was. Al kende ik nu ook een moeilijke rit. Na vijf kilometer was ik betrokken bij een valpartij, waardoor ik mijn benen enigszins verrekte. Een uur lang koerste ik rond met de gedachte om op te geven. Ik ben blij dat ik heb doorgezet. Ik wist voor deze ronde al dat het goed zat met mijn vorm. Op de eerste klim kwam Jebel Hafeet kwam dat er niet uit. Nu krijg ik de bevestiging in ieder geval wel.”