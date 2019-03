’Moeilijke klus’ Federer op weg naar bijzondere mijlpaal

De 37-jarige Zwitser had in Dubai vrijdag geen trek in zijn derde opeenvolgende nederlaag tegen Borna Coric, en ging er eens goed voor staan. In 67 minuten bereikte Federer de finale (6-2 en 6-2), waarin titel nummer 100 lonkt.

Een honderdste toernooizege zou een absolute mijlpaal zijn voor Federer. Jimmy Connors is tot op heden de enige tennisser die meer dan 100 titels achter zijn naam heeft staan. De Amerikaanse tennislegende kwam in zijn carrière zelfs tot 109. Al wil Stefanos Tsitsipas daar graag een stokje voor steken. De Griek tikte Federer al uit de Australian Open en verkeert in een uitstekende vorm.

„Ik speel graag in Dubai. Meestal pakt het hier goed uit voor me. Ik ben blij dat het dit jaar weer is gelukt om de eindstrijd te halen. Hopelijk kan ik mijn beste spel in de finale laten zien”, kijkt Federer vooruit op zijn tiende finale in Dubai, het toernooi dat hij al zeven keer op zijn naam wist te schrijven. „Ik kijk ernaar uit om tegen hem te spelen. Het wordt moeilijk, want hij blaakt momenteel van het zelfverrouwen”, doelde de Zwitser vervolgens op zijn opponent.

Tsitsipas is inmiddels een speler om rekening mee te houden. Vorige week won hij het ATP-toernooi van Marseille en op de nieuw te verschijnen wereldranglijst duikt hij niet voor niets de top-10 in. Daarmee schrijft Tsitsipas geschiedenis, nooit eerder stond een Griek bij de beste tien tennissers van de wereld genoteerd „Ik heb me sinds het afgelopen jaar flink verbeterd. De grote jongens verslaan, die al in de top-10 staan of hebben gestaan, dat betekent veel voor me”, aldus de 20-jarige tennissensatie.

Stefanos Tsitsipas Ⓒ AFP