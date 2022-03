FC Utrecht in maag met situatie Hake

Het is al langere tijd onrustig bij FC Utrecht, dat heel sterk aan het seizoen begon, maar daarna de klad erin zag komen. Al voor de winterstop ontstond de roep om een nieuwe trainer bij een deel van de aanhang, maar de clubleiding besloot halverwege het seizoen niet in te grijpen en door te gaan met Hake. Wel werd besloten de gesprekken over een eventuele contractverlenging naar voren te schuiven.

De afgelopen weken is het krediet van Hake bij de fanatieke achterban verder afgekalfd door een reeks van zes duels met daarin slechts één zege. Op de qua spel bemoedigende thuisnederlaag tegen PSV, toen FC Utrecht zwaar getroffen was door een groot aantal afwezigen, volgde afgelopen zondag een nieuwe uitglijder tegen FC Groningen. De gasten profiteerden van een slippertje van doelman Fabian de Keijzer, die voor een strafschop zorgde, en slap verdedigen van FC Utrecht, en wonnen uiteindelijk met 3-1. Na die wedstrijd maakte een deel van de aanhang hun onvrede kenbaar met teksten als ‘Hake rot op’.

Europees voetbal

Hake is hoofdtrainer van FC Utrecht sinds hij werd doorgeschoven van Jong FC Utrecht naar de hoofdmacht na het plotselinge vertrek van John van den Brom naar RC Genk in november 2020. Aanvankelijk werd hij aangesteld op interim-basis tot de winterstop. Hoewel de resultaten in eerste instantie moeizaam waren mocht Hake na een evaluatiemoment in de kerstvakantie toch door, waarna hij een sterke tweede seizoenshelft kende, waarin FC Utrecht nipt naast Europees voetbal greep door de finale van de play-offs te verliezen van Feyenoord.

Aanvankelijk wist Hake de goede prestaties te continueren dit seizoen, maar vanaf de herfst gaat het veel moeizamer. FC Utrecht staat nog wel zevende en die plek geeft recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Nummer acht FC Groningen is door de zege van afgelopen zondag tot op vier punten gekomen, maar het gat met niet-play-offplek negen, waar SC Cambuur op staat, bedraagt nog altijd negen punten.