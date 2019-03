Van Bommel over zijn gedrag: ’Ik ga niet veranderen’

„Dan zie je het bij wijze van spreken ook als ik in m’n neus zit te peuteren. Ik ga daardoor niet veranderen. Het hoort een beetje bij me”, vervolgt Van Bommel. „Zo spelen wij ook. Met passie, emotie en agressiviteit. Zonder over de streep te gaan. Maar als je het vijf of zes keer achter elkaar zet, lijkt het net alsof ik continu met de vierde man bezig ben.”

Van Bommel zit vaker op zijn stoel dan menig Eredivisie-collega, maar dat hij zich kan opwinden staat als een paal boven water. De coach: „Ik kan me soms mateloos ergeren. Vorige week tegen Feyenoord kregen wij onterecht een corner tegen. Dan vind ik wel dat ik iets tegen de vierde man mag zeggen. Zoals Feyenoord tegen Ajax ook een onterechte corner tegen kreeg. Dan kan je toch niet rustig blijven? Voetbal is ook emotie.”

PSV speelt zaterdagavond in de Eredivisie tegen Excelsior. De Eindhovenaren breiden bij een overwinning in Rotterdam de voorsprong op titelconcurrent Ajax uit naar vijf punten. De Amsterdammers komen dit weekeinde niet in actie. Hun duel met PEC Zwolle is verplaatst naar woensdag 13 maart in verband met de Champions League-confrontatie van aanstaande dinsdag met Real Madrid.